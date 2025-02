Sanremo 2025, la rimonta di Olly e tutti i papabili per la vittoria finale

Fabrizio Biasin 15 febbraio 2025 a

a

a

Ci siamo, nel senso che oltre non si può andare. Oggi- piaccia o non piaccia - salterà fuori il nome del vincitore della 75esima edizione del bla bla bla che con la sua perla musicale succederà a La Noia di Angelina Mango e, si spera, ci leverà quel filo di noia (in questo caso tangibile) che ha accompagnato un Festival riuscito, pulitissimo, a prova di polemiche, ma anche molto poco friccicarello. Evabbè, succede. Tocca azzardare previsioni siam mica qui a pettinare le bambole- con il serio rischio di prendere cantonate (nel caso, chiediamo perdono). E allora procediamo con il mini-elenco dei papabili e successivamente andiamo con il nostro “eletto”, nella speranza di portargli un minimo di buona sorte.

LA VOCE PIÙ BELLA

Signore e signori, è probabile che nelle zone altissime della classifica (e per “zone altissime” facciamo riferimento alle prime cinque posizioni che valgono l’accesso alla, definiamola, finalissima) ci finisca Achille Lauro, che con la sua Incoscienti giovani ha conquistato più o meno tutti, giornalisti e tele-votanti: un posto in paradiso è certamente suo e francamente se l’è anche guadagnato. Stesso discorso per la voce più bella del Festival, Giorgia, che con La cura per me al limite rischia di essere un filo penalizzata tra il pubblico Under 30. Attenzione massima per Fedez: partito in sordina e accompagnato dalle solite mille polemiche preventive, il cucciolotto meneghino per tutta la settimana ha vestito i panni del bravo ragazzo e, forte di un pezzo ben costruito e parecchio “intimo”, Battito, rischia di essere la grande sorpresa dell’ambaradan. Ieri si è esibito con Masini con il brano Bella Stronza. E ancora Simone Cristicchi, Brunori Sas, Lucio Corsi, tutta gente da zone altissime della graduatoria (in questo caso anche in ottica premio della critica).



Altro? Beh. Manca il vincitore! E dopo attenta analisi di quella che è stata la settimana, l’andazzo, il pissi-pissi, non possiamo fare altro che puntare il dito verso il signor Federico “Olly” Olivieri, 23 anni, che con Balorda nostalgia ha saputo reggere la pressione del palco, l’ha fatta sua, ha messo da parte la carica d’ansia generata da chi lo spinge da settimane (“il ragazzino è il grande favorito”) e si è dimostrato decisamente all’altezza del compito. Strana la storia di ‘sto figliolo, partito dal conservatorio Niccolò Paganini, solista dal 2017, divenuto “virale” grazie a una personalissima interpretazione de La Notte di Arisa nel 2021, bravissimo a sfruttare l’onda-social, protagonista di Sanremo Giovani nel 2022 al punto da conquistare un posto tra “i grandi” nella fortunatissima edizione 2023. Nell’occasione canta Polvere, gran pezzo (forse persino più di Balorda nostalgia) francamente non compreso fino in fondo dal pubblico festivaliero.

TERRORE DI UN COMPLOTTO

E, però, Sanremo e Sanremo e grazie alla spinta delle edizioni targate Amadeus il frugoletto di Genova allarga gli orizzonti e scala le classifiche. La sua musica cambia, il pop si unisce all’elettronica e all’urban, il linguaggio semplice e generazionale conquista giovanotti e, soprattutto, giovanotte. Il duetto con Angelina Mango sulle note di Per due come noi è l’acceleratore definitivo di una carriera nata da pochissimo e destinata a continuare, magari passando proprio dal trionfo all’Ariston: gli esperti sono dalla sua, la critica anche, il televoto chettelodicoaffà e il suo entourage ci sa fare eccome. Gli ingredienti ci sono tutti e se per caso non dovessimo azzeccare il nostro pronostico, beh, parleremo ovviamente di fetentissimo complotto anti-Olly. Buona finale a lor signori.