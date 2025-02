Sanremo 2025, Kekko dei Modà: "Non mi faccio umiliare", l'ultimo terremoto

17 febbraio 2025 a

"La sconfitta, essendo una gara la accettiamo, ma non accetto invece di farmi umiliare davanti al nostro pubblico, come se fossimo i nemici di qualcuno per motivi che nemmeno conosciamo". Clamoroso sfogo di Kekko dei Modà, dopo la fine della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo ha portato sul palco dell'Ariston il brano "Non ti dimentico". Ma la canzone ha diviso stampa e telespettatori. Da qui l'amarezza dell'artista: "È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera, ma arrivare a Sanremo con un San Siro soldout e mollare alla prima difficoltà, sarebbe stato davvero poco rispettoso nei confronti di tutte quelle persone che ci stavano aspettando".

In effetti, a quanto si evince dai dati il televoto avrebbe premiato i Modà. Tuttavia, la stampa li avrebbe penalizzati. "Purtroppo siamo usciti da questo Festival sconfitti e con le ossa rotte, in tutti i sensi, e ovviamente siamo molto amareggiati", ha concluso Kekko.

In passato l'artista aveva confessato di aver sofferto di depressione. E, per questo modo, era rimasto lontano dalla scena. "Ho bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività", aveva scritto sui social. Ma ora il cantante è pronto a intraprendere un tour. "Un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati per tutta la vita”, aveva ricordato sui social.