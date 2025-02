Affari Tuoi, parte l'insulto gratuito a Francesca: "Più sono stupide più le va pure bene"

17 febbraio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Francesca. Nella puntata di lunedì 17 febbraio, davanti a un ritrovato Stefano De Martino dopo una settimana di stop a causa del Festival di Sanremo 2025, ecco che ricomincia la scalata al pacco più ghiotto, quello di 300.000 euro. La partita è abbastanza serrata. Francesca con la sorella Valentina comincia a far fuori i pacchi blu che saltano via come birilli uno ad uno.

Via anche il "pandoro" tipico di Verona che era tra i premi. Vengono anche rifiutate diverse offerte del dottore, ma viene però accettato un cambio: la concorrente lascia il pacco numero 4 e si va a prendere il 18. Nel pacco numero 4 c'erano solo 50 euro. Poi la partita entra nelle battute finali, quelle decisive: Francesca fa fuori gli ultimi pacchi blu e di fatto resta solo con pacchi rossi e parte l'urlo "soldi sicuri".

Ma nel momento del cambio, qualcuno sui social ha messo nel mirino Francesca per uno scambio di battute con Stefano De Martino: "Quanto c'è secondo te nel tuo pacco n 4?""100 mila" "Quindi lo tieni?" "No lo cambio." Più sono stupide più le va pure bene", tuona un utente su X. Ma Francesca fa benissimo, infatti nel 4 c'erano pochi spiccioli. Alla fine, quando resta con un pacco da 5.000 euro e con uno da 100.000 accetta l'offerta del dottore da 35.000 euro. Nel suo pacco, il 18, c'erano solo 5.000 euro. Un trionfo.