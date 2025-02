L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Marco Liorni: "Torta alla Ghigliottina? Non c'entra nulla"

18 febbraio 2025 a

Martedì 18 febbraio è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia e buon martedì", ha esordito così il padrone di casa. Subito dopo ha dato il bentornato al nuovo campione de L'Eredità Daniele. Contro di lui hanno giocato come concorrenti Rosi da Palermo, Stefano di Cattolica, Alessandro da Padova, Emma da Roma, Maurizio - che ieri è arrivato ai 100 secondi - e Mariuccia da Bergamo. "Pronti? Giochiamo?", ha domandato Marco Liorni.

Ancora una volta, alla manche finale ci è arrivato il campione di ieri Daniele. Per superare la Ghigliottina e, quindi, portarsi a casa la bellezza di 50mila euro - il montepremi finale - doveva trovare una parola che quadrasse con: "Matta", "Miscela", "Paradiso", "Matrimonio", "Faccia". Lui ci ha pensato qualche secondo. Poi ha scritto sul cartoncino: "Carte". Ma nemmeno il campione era così convinto della sua risposta. La soluzione corretta, infatti, era: "Torta".

Sui social, però, tantissimi telespettatori sono in disaccordo con la scelta degli autori e di Marco Liorni per la parola finale della Ghigliottina. In effetti "Torta" non quadrava benissimo con tutti i termini. "Torta... e dire che l'avevo anche pensata ma secondo me non c'entrava nulla!", ha commentato su X Annarella.