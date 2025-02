Carlo Conti, la dolorosa rivelazione: "Ho una nipote malata di cancro. La forza di Bianca Balti"

19 febbraio 2025 a

Uno dei momenti più belli della 75esima edizione del Festival di Sanremo è stata la co-conduzione di Bianca Balti al fianco del direttore artistico e presentatore Carlo Conti. Colpita dal cancro ovarico, la top model si è presentata piena di vita e senza la paura di mostrare al mondo la sua condizione di fragilità. Ed è riuscita a emozionare tutti: pubblico e telespettatori. A confermarlo è stato lo stesso Carlo Conti, che ha raccontato un piccolo aneddoto personale che ha come protagonista Bianca Balti.

"Bianca senza dire niente, senza discorsi o monologhi, ha dato un esempio. Tante donne, soltanto vedendola, hanno ricevuto una forza incredibile, ed è stato un esempio e una lezione anche per tanti uomini. Lo dico per certo: ho una nipote che sta facendo lo stesso percorso - ha sottolineato Conti in un'intervista al settimanale Chi - e mi ha mandato un messaggio in cui parlava della forza che le ha trasmesso Bianca".

Il presentatore toscano ha poi confessato di stare già pensando al prossimo Festival di Sanremo. "I brani li ascolto a partire da giugno - ha ammesso -. L'idea è di avere tanti amici sul palco, l'anno prossimo farò la stessa cosa". Infine, ha confessato di desiderare finire sempre più in anticipo le serate della prossima kermesse.