Olly, altra bomba di Pinuccio: "Cos'è successo giovedì sera a Sanremo"

​Pinuccio colpisce ancora. E colpisce ancora Olly. Non molla l'osso, Striscia la notizia, e anche dopo la conclusione del Festival di Sanremo il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci mette nel mirino il vincitore, il 23enne interprete di Balorda nostalgia, e le presunte irregolarità all'Ariston.

Un passo indietro: era stato proprio Pinuccio, inviato di Striscia spesso incaricato di scavare nelle magagne della Rai, a pronosticare lo scorso 7 febbraio, prima del via del Festival, il trionfo del cantante genovese.

"Cosa c'è dietro il no di Olly all'Eurovision": soldi, sospetti sul vincitore di Sanremo

"Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui - aveva detto ospite di una trasmissione su Telebari, registrata lo scorso 5 febbraio -. Bisogna sempre chiedersi chi c'è dietro un artista che alla fine vince". Il riferimento era alla manager di Olly, Marta Donà, che aveva vinto il Festival con Maneskin, Mengoni e Angelina Mango. Siamo così a 4 trionfi nelle ultime 5 edizioni. Una polemica esplosa poi effettivamente sui social già nella notte di sabato.

Sanremo, bomba-Striscia su Olly: "Ecco come l'hanno favorito, ogni sera"

Pinuccio ora scende nei dettagli: Olly sarebbe stato favorito venendo inserito nella scaletta sempre tra le 22 e le 23, la fascia oraria di massimo ascolto. Giovedì poi, nella terza serata di esibizioni, secondo l'inviato di Striscia avrebbe goduto di una "griglia" ad hoc: "Diciamo che era un po' più facile per Olly racimolare dei voti in più, perché mercoledì c'erano i cantanti più forti". Insomma, avrebbe fatto il pieno di gradimento in contrapposizione a rivali di serata un po' più "mosci". E c'è poi l'ultimo giallo, quasi cabalistico: come Maneskin, Mengoni e Angelina Mango, anche Olly sarebbe stato associato al numero di televoto "15". Semplice coincidenza o dietro c'è qualche studio di marketing?