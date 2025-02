Affari tuoi, Gaetano "zotico e ignorante": clamorosi insulti a partita in corso

21 febbraio 2025 a

"Gaetano Cervo da Recale provincia di Caserta consulente assicurativo SERIO ci mancherai". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, sono per metà in festa e per metà in lutto. Il concorrente di venerdì sera infatti è il mitico Gaetano, forse il pacchista più amato in virtù della sua simpatia e "bersaglio" preferito dello stesso De Martino, che lo ha spesso coinvolto nei suoi siparietti e nei suoi trascinanti balletti in studio.

Su X, a partita in corso, i commenti sono quasi tutti di grande sostegno al concorrente, un autentico beniamino. Anche se c'è qualcuno che non nasconde una certa freddezza.

"Simpaticissimo eh, ma come ha fatto a diventare consulente assicurativo questo che non ha capito bene neanche come si gioca?", scrive un telespettatore sui social. E ancora: "Ma solo a me fa antipatia questo zotico e ignorante di Gaetano?". La stragrande maggioranza, però, come detto è tutta #teamGaetano: "Gaetano Cervo sarai il nostro preferito per sempre", "Adesso Gaetano ci fa piangere".

Lui, va detto, ci mette del suo collezionando l'ultimo travolgente botta e risposta con De Martino: "Tu sei molto consumato, dalle donne", azzarda a metà partita. "Io consumato dalle donne? Io so' consumato dalla vita - lo riprende simpaticamente il conduttore -, da quelli come te, sono quelli come te che mi consumano!".

La partita non è facilissima: "Secondo me ha lui i soldi e il Dottore vuole aiutarlo (sa che non cambierà) IO CI VOGLIO CREDERE", "Gaetano il vero napoletano che ride e scherza e non se ne frega niente della partita Grandeee", "Questa serata non è per i soldi... è per lo show", "Non accetto che Gaetano non vinca nulla dai fatelo vincereee", "Leggo commenti contro Gaetano perché fa troppa caciara, da qualche parte c'è l'ora esatta guardate quella", "Ma tutte ste persone che criticano Gaetano, ma fatevela una risata e c sfaccimm come siete pesanti che pal***e", "Tutto o niente. Stasera per 'Gaetano, Gaetanooo' ci accontentiamo dei 30.000 euro".