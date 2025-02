Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo e la sfuriata in napoletano contro la D'Amico: "Sai fare solo questo!", cala il gelo

24 febbraio 2025 a

Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time, non è solo la trasmissione dove le due squadre di agenti immobiliari gareggiano tra di loro. Ma è anche una sorta di sfida territoriale, regionale. In primis perché i team rappresentano due metropoli distinte: Roma e Milano. E poi perché le star del programma provengono da parti diverse dell'Italia. Un esempio? Mariana D'Amico e Ida DI Filippo.

Nonostante siano molto amiche nella vita di tutti i giorni, Ida Di Filippo e Mariana D'Amico sono acerrime rivali nello show. E tra l'altro non potrebbero essere più diverse. La prima, spontanea e più estroversa. La seconda, invece, più impostata e introversa. Ma c'è un tema sul quale tra le due c'è un piccolo astio: la cucina. E non stiamo parlando degli interni di un'abitazione. L'agente immobiliare campana ama mettersi ai fornelli e mostrare sui social le sue creazioni. Mariana, invece, preferisce farsi preparare le pietanze.

"Perché tu hai mai fatto la polenta?", ha chiesto mariana D'Amico all'amica e collega. "Io no. Però tu sei milanese - ha replicato un po' scocciata Ida -. Domandami un piatto tipico delle mie parti? Spaghetti alle vongole? Li ho fatti. Frittatona di patate? L'ho fatta. Polpette fritte? Le ho fatte. Frittata di maccherone? L'ho fatta. Tu? Il tofu!".