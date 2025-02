Luca Bizzarri sconcerta il suo pubblico: "Scusate, lo spettacolo a teatro non si farà. Non ho scritto niente"

25 febbraio 2025 a

Luca Bizzarri non debutterà al teatro Politeama di Genova con lo spettacolo "Non hanno un amico 2". In una lettera l'attore e comico ha spiegato al suo pubblico il motivo di questa mancata presenza in scena e le sue parole sono state piuttosto chiare e senza l'uso di scappatoie: "Una lettera di scuse, - scrive Bizzarri - ogni tanto ci vuole anche quella. Mi rivolgo a voi, che siete stati così gentili da aver già riempito da tempo la sala del Politeama Genovese per lo spettacolo “Non hanno un amico 2” che avrebbe dovuto debuttare a marzo, nella mia adorata e complessa città. Ho scritto avrebbe dovuto perché, come avrete capito, non sarà possibile che ciò avvenga. Qui potrei inventarmi molte possibili scuse e fantomatici impegni, ma credo che la cosa migliore sia essere onesto con voi: non sono riuscito a scriverlo. Ci ho provato, ma la marea di impegni che mi stanno riempiendo le giornate, gli spettacoli in giro per l’Italia, sia da solo che con un’altra compagnia, e la scrittura del podcast semplicemente non me lo stanno permettendo: ci ho provato, non ce l’ho fatta".

E ancora: "So perfettamente che avrei potuto e dovuto immaginarlo ma confesso di aver peccato di presunzione, ero sicuro di riuscire e mi sono vergognato un po’ trovandomi davanti alla realtà di una pagina maledettamente bianca. Avrei potuto abbozzare un testo mettendo insieme vari pezzi, ma non me la sento di fare una cosa del genere dopo il calore che mi avete regalato negli anni. Meritate uno spettacolo nuovo e all’altezza del primo. E ci sarà".

Infine annuncia lo spostamento dello spettacolo: "La cosa migliore è che io mi prenda del tempo e che rimandi questo numero 2 nella stagione autunnale. Mi scuso ancora, perché alla mia età forse si pensa di poter fare cose che, invece, richiedono più tempo del previsto, e avrei dovuto saperlo. Vi abbraccio forte sperando di vedervi presto a teatro”. L'appuntamento è per il prossimo 24 ottobre.