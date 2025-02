Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo gioca sporco: chi sfrutta per sconfiggere Gianluca Torre

25 febbraio 2025 a

Le star di Casa a Prima Vista le provano davvero tutte per avere la meglio sui colleghi e rivali nelle vendite. Con l'inizio della quarta stagione dello show in onda su Real Time, Gianluca Torre si è confermato il miglior agente immobiliare del programma televisivo. Ma dietro lo tallonano Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, le altre due componenti della squadra milanese. Più defilati, invece, i membri del team romano: Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri.

Ecco che Ida Di Filippo ha provato il tutto per tutto per sconfiggere "Biscottino" Gianluca Torre. Potremmo chiamarlo il "metodo Elly Schlein". Ma non ha nulla a che fare con la disastrosa segreteria democratica. Piuttosto con la tattica dell'armocromista. Anche se la leader del Nazareno non ha ancora raccolto i frutti di questa sua curiosa scelta stilistica. Forse Ida Di Filippo avrà più fortuna.

"Io fossi un cliente - gli spiega l'armocromista -, devo entrare in una casa che potrebbe essere la casa del mio futuro, apro la porta e trovo una persona con un colore del genere mi farebbe credere che potrebbe effettivamente essere la casa giusta perché - ha concluso - vedo che la persona che me la presenta mi trasmette questa sensazione". La consulenza dell'armocromista ha soddisfatto le aspettative dell'agente immobiliare, che proverà a sfruttare i colore per sconfiggere Gianluca Torre.