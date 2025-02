La volta buona, "chi trito tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli": sconcerto dalla Balivo

25 febbraio 2025 a

Angelo Madonia è tornato in televisione - e alla Rai - per partecipare come ospite a una puntata di La Volta Buona, la trasmissione del secondo canale condotta da Caterina Balivo. L'ex insegnante di Ballando con le Stelle - che ha appena spento 51 candeline, si è sottoposto al gioco "Tritavolta" architettato dalla padrona di casa. Come funziona? All'ospite vengono presentate due opzioni, in genere due persone che hanno avuto un certo ruolo nella sua vita. E il malcapitato deve scegliere chi "tenere" e chi "tritare".

A Madonia è stato chiesto di esprimere una preferenza tra Sonia Bruganelli, sua compagna nella vita, e Selvaggia Lucarelli, uno dei più agguerriti giudici di Ballando con le Stelle. "Quindi tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli chi tieni e chi triti? - ha domandato la padrona di casa -. A questo punto dovresti ringraziare la Lucarelli e tritare la Bruganelli" "Siccome io faccio sempre di testa mia e non ti ascolto - ha replicato il maestro di ballo -. Quindi tengo la persona che amo e trito Selvaggia Lucarelli".

Angelo Madonia è poi tornato a parlare della sua esclusione da Ballando con le Stelle. "Non ho fatto sabotare il mio lavoro, facendo parlare d’altro - ha spiegato -. Da quel momento sono andato avanti e sto facendo tutte queste cose grazie a quel finale e alla fiducia che mi è stata data dal 2006 a Ballando. Però sai forse a volte non sei più pronto a rispettare il ruolo che devi ricoprire perché ti stai allargando, stai crescendo e non riesci più a sostenere quelle battute. Era stato segnato il limite”.