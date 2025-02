Affari Tuoi, telespettatori in rivolta contro Giovanna: "Pensa solo al matrimonio". De Martino in imbarazzo

25 febbraio 2025 a

Ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ha partecipato come concorrente Marco, in rappresentanza della Regione Toscana. Lui, nella trasmissione, è conosciuto come "Boia de'", per via del suo marcato accento toscano e della sua contagiosa siimpatia. Il ragazzo è il titolare di un'azienda agricola e ha deciso di giocare insieme alla compagna Giovanna. Lei, invece, fa l'impiegata. I due si sono conosciuti sui social, tramite amici comuni. Si conoscono da 5 anni e convivono da quasi 2. "Tra un po' ti tocca", ha esclamato il conduttore alludendo al matrimonio. Marco ha pescato il pacco numero 17.

Ecco, il matrimonio. La compagna di Marco si è distinta in tutto l'arco della puntata per aver lanciato delle frecciatine esplicite al suo ragazzo. Sembra infatti che la donna abbia proprio il desiderio di indossare l'abito nuziale. Anche se il compagno non sembra affatto entusiasta.

Tanto che sui social alcuni telespettatori si sono accorti di un certo tipo di atteggiamento di Giovanna. "Lui: 'se vincessimo 50k ci entra anche il matrimonio, con 20k solo l'azienda' - ha commentato su X un utente - lei 'dai rifiutiamo' perché a lei frega nulla dell'azienda o si sposano o possono tornare con 1 euro a casa Affari Tuoi".