Casa a Prima Vista, la donna che umilia Ida Di Filippo: "Neanch un po'..."

Piccola stravolgimento a Casa a Prima Vista, il popolare show di Real Time che ha appena inaugurato la quarta stagione. Che cosa è successo? Gianluca Torre, storico volto del programma televisivo, ha dovuto dare forfait nell'ultima puntata. Chi lo ha sostituito? Il suo nome è Yasemin Baysal, nota agente immobiliare attiva su Como e membro del gruppo proprio di Gianluca Torre. La sua è stata un'ospitata vincente, dato che si è portata a casa la puntata. E ha attirato anche l'ira di Ida Di Filippo, che si è vista soppiantare da un'altra bionda esplosiva.

Ida Di Filippo e Mariana D'Amico lo hanno scoperto durante un viaggio in macchina. Alle due agenti immobiliari della squadra milanese è stato mostrato un video proprio di Yasemin. E subito Mariana l'ha riconosciuta: "Ahhhh, ma io so chi è". "Si tratta di Yasemin Baysal, agente immobiliare del Lago di Como", ha replicato la voce del narratore di Casa a Prima Vista. "Cresciuta in Germania, ha conseguito due lauree - ha aggiunto Andrea Pellizzari -, parla sette lingue ma soprattutto ha infiammato i palchi di tutta Europa".

A un certo punto, però, Ida Di FIlippo ha chiesto a Mariana D’Amico se avesse notato una certa somiglianza tra lei e l'ex pop star tedesca. "Secondo me ci somigliamo Mari?", ha domandato Ida Di Filippo. "Neanche un po'", ha chiosato lei.