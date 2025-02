Affari Tuoi, per Federica finisce malissimo dopo i titoli di coda: "Tu non ti meriti di stare lì"

28 febbraio 2025 a

Federica ha disputato una partita perfetta ad Affari Tuoi.Nella puntata andata in onda giovedì 27 febbraio, la concorrente dal Trentino ha sfidato pacco su pacco Stefano De Martino e il dottore. Federica ha infatti messo fuori gioco tutti i pacchi blu. E lo ha fatto pian piano assumendo anche qualche rischio, come ad esempio quello di rifiutare offerte pesantissime da parte del dottore.

La mamma, al suo fianco per tutta la partita, le ha consigliato più volte di giocarsi il tutto per tutto fino alla fine. Ma quando la partita sembrava ormai risolta con i soldi sicuri, ecco che Federica ha deciso di fare di testa sua. Dopo aver rifiutato un'offerta da 50.000 euro, ha deciso di accertarla al secondo giro, quando il dottore le ha messo sul banco la stessa cifra dell'offerta precedente. Da un lato il pacco da 100.000 e dall'altro un rosso da 10.000. Federica accetta i 50.00 dell'offerta e si porta a casa una cifra di tutto rispetto. ma nel pacco che stringeva tra le mani c'erano ben 100.000 euro. Ed è così che subito dopo la puntata in tanti su X l'hanno messa nel mirino rimproverandole di aver sbagliato strategia: "Come si fa ad essere cosi Stup1d4 da non capire che aveva palesemente i 100.000!? Mamma mia , non meritano proprio di stare là", questo uno dei commenti che più di ogni altro ha acceso il dibattito sui social.