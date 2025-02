La Volta buona, "troppe disgrazie": Floriana del Grande Fratello, come campa oggi

28 febbraio 2025 a

Si collega con La volta buona, su Rai 1, direttamente da un bar. Ma quella di Floriana Secondi, ospite del programma del pomeriggio condotto da Caterina Balivo, non è una trovata scenica "informale". Semplicemente, è la nuova vita della ex star del Grande Fratello 3, autentica icona (trash) di romanità.

La storica vincitrice del reality di Canale 5, dopo aver frequentato il mondo della televisione in varie vesti per anni, si è ritirata a vita "normale", rituffandosi in una quotidianità fatta di lavoro, sudore e sacrificio.

A raggiungerla sul posto di lavoro è dunque l'inviato della Balivo, alla quale la sempre verace Floriana ha spiegato: "Faccio la barista, cameriera, passo lo straccio. Sono stata esiliata in questo posto in provincia di Roma, ad Ardea. Sto cercando di prendere il meglio che la vita mi dà".

"La serenità forse non mi appartiene, non sono destinata - ammette Floriana, reduce da una giovinezza turbolenta -. La vita come mi suona, io gli canto. Ho avuto troppe disgrazie ultimamente e ho risposto come meglio sono riuscita".

"Dopo tante brutte storie - ha quindi rivelato -, posso finalmente raccontare una notizia di grande gioia. Ho ritrovato un fratello che non sapevo di avere. Era stato dato in adozione, ma siamo certi che sia figlio di mia madre perché c’è il suo nome sul certificato di nascita. Il padre è diverso, ma abbiamo qualche dubbio. Ha 38 anni e devo dire che mi somiglia davvero tanto, non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto per il carattere".