Ecco la strategia del governo per consolidare la sicurezza energetica

Mentre l’Europa continua pericolosamente ed irresponsabilmente ad inseguire le nobili fantasie green, fingendo che pale eoliche e pannelli fotovoltaici possano liberare il Continente dal giogo degli idrocarburi, l’Italia punta al sodo, tentando di rafforzare la propria sicurezza energetica nell’unico modo attualmente possibile: gas, gas e ancora gas. La visita ufficiale di Giorgia Meloni in Algeria è parte integrante di una tela che il governo, grazie anche alla collaborazione di due attori di primo piano come Eni e Snam, è riuscita a tessere negli ultimi anni e che ha consentito all’Italia di garantirsi una relativa tranquillità sul fronte energetico. Se non su quello dei prezzi, impossibili da controllare anche per Paesi indipendenti come gli Usa, figuriamoci per noi che non abbiamo materie prime, sicuramente su quello degli approvvigionamenti, attraverso una massiccia opera di diversificazione dei fornitori. Scenario in cui l’Algeria, ovviamente, gioca la parte del leone. L’intesa tra i due Paesi, definita dal premier «solidissima», coinvolge direttamente Eni e Sonatrach, che sono pronti ad ampliare la collaborazione a nuovi ambiti upstream come lo shale gas e l'esplorazione offshore. «Questo consentirà anche in prospettiva di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall'Algeria all'Italia», ha spiegato la premier, attraverso il gasdotto Transmed, che collega i giacimenti algerini alla Sicilia sin dagli anni Ottanta.

La notizia non è di poco conto, visto che nel 2025 l'Algeria si è confermata il primo fornitore di gas dell'Italia, con oltre 20 miliardi di metri cubi importati su un totale di circa 61 miliardi. A questo si aggiunge la crescente componente di gas naturale liquefatto (Gnl): nel corso dell'anno sono arrivati nei terminali italiani 47 carichi provenienti dall'Algeria su un totale di 221, pari a circa il 21%. Un dato in linea, ma in aumento in termini assoluti, rispetto al 2024, quando i carichi erano stati 31 su 150 complessivi (circa il 20,7%). L'incremento di 16 carichi su base annua, pari a oltre il 50%, segnala una strategia sempre più orientata alla flessibilità delle forniture via nave, complementare ai flussi via tubo. Una strategia che Roma punta ora a rendere strutturale, anche alla luce dei rischi legati allo Stretto di Hormuz e alla volatilità del mercato globale del Gnl, ma che non è certo iniziata dopo le ultime vicende.

Per avere un’idea bisogna pensare che la scorsa estate il gas naturale liquefatto – con il 33% dei flussi in entrata - ha superato i flussi via tubo dall’Algeria (arrivati al massimo al 32%) ed è diventato la prima fonte di approvvigionamento di gas del nostro Paese. La percentuale di Gnl sul metano totale arrivato in Italia, secondo le rilevazioni di Snam, era dell’11% nel 2021, del 18% nel 2022, del 23-25% nel 2023 e nel 2024, ed è arrivata sopra al 30% nella prima metà 2025. Lo spostamento dai tubi al mare ha consentito un’alta diversificazione dei fornitori. Qatar, Stati Uniti e Algeria sono i paesi da cui provengono i volumi maggiori, ma ci sono anche Spagna, Egitto, Congo, Angola, Guinea Equatoriale e altri Paesi. Il tutto è stato reso possibile da una rapidissima crescita della capacità di rigassificazione. Da quando è entrato in esercizio anche il terminale di Ravenna, il totale ammonta a 28 miliardi di metri cubi all’anno. In altre parole, dagli anni in cui ogni tentativo di costruire un rigassificatore sollevava rivolte e proteste feroci, siamo passati ad avere la terza capacità di rigassificazione dell’Ue, dietro a Spagna (oltre 67 miliardi di metri cubi all’anno) e Francia (circa 41 miliardi di metri cubi all’anno). Nel frattempo, sempre in un’ottica di massima diversificazione possibile, non si trascurano i tubi.