Rosalia interrompe il concerto a Milano: "Ho vomitato, mi sento male"

Brutta notizia per i fan di Rosalia. La cantante spagnola ha dovuto interrompere il suo concerto all'Unipol Forum di Milano, nell'ambito del suo Lux Tour, pochi minuti dopo l'inizio dello spettacolo a causa di un'intossicazione alimentare. "Ho avuto una specie di intossicazione alimentare molto grave. Ho cercato di portare avanti lo spettacolo fino alla fine, ma sto davvero male", ha spiegato l'artista al pubblico presente al concerto. La cantante ha confessato di aver dato di stomaco nel camerino e di aver voluto offrire "il miglior spettacolo possibile", ma di essersi sentita praticamente "a terra".

"Ho vomitato qui dietro, colpa di un’intossicazione alimentare. Mi spiace. Non riesco ad andare avanti", sono state le sue parole. Classe 1992, Rosalia è nata a Sant Esteve Sesrovires, vicino Barcellona. All’anagrafe Rosalía Vila Tobella, la 33enne è figlia di un imprenditore e di un'impiegata. Cresciuta in Catalogna insieme alla sorella Pilar, che oggi lavora con lei come parte del team creativo e manageriale, Rosalia si è dedicata in particolare al flamenco.