Eleonora Giorgi, lo strazio di Carlo Verdone: "Per cosa ti ringrazio, amore mio"

"Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera": un addio pieno di dolore quello che Carlo Verdone ha scritto sul suo profilo Facebook per Eleonora Giorgi, l’attrice e regista scomparsa oggi a 71 anni per un tumore al pancreas. "Saremo ricordati per tanto tempo ancora - ha scritto ancora l'attore nel post -. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato".

Verdone, poi, ha aggiunto: "Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio". A corredo una foto in cui la Giorgi gli dà un bacio sulla guancia.

I due hanno recitato insieme in diversi film, tra cui "Borotalco" e "Grand Hotel Excelsior", entrambi del 1982. Nel primo, la Giorgi interpretava una fan di Lucio Dalla, un ruolo che lei stessa definì "il più bello della mia carriera". Per quell'interpretazione ottenne un David di Donatello. Nel secondo film, invece, recitò insieme ad Adriano Celentano, Enrico Montesano e lo stesso Verdone.