Eleonora Giorgi, la scelta commuove l'Italia: "Che canzone voglio al mio funerale"

Ha pensato a tutto, Eleonora Giorgi, fino all'ultimo. Anche alla musica per il suo funerale. A gennaio le sue condizioni di salute sono precipitate definitivamente, il tumore al pancreas si è era diffuso con metastasi al cervello.

Oggi che l'attrice romana è morta, a soli 71 anni, resta il dolore dei familiari, quello degli amici e colleghi, dei fan. E la meraviglia per la straordinaria forza d'animo che l'interprete di Borotalco e Compagni di scuola ha mostrato in questi ultimi 15 mesi, quando ha scoperto la terribile malattia e non ha mai rinunciato un solo giorno al sorriso e alla gioia di vivere ogni singolo giorno, come un dono.

"Al mio funerale suonate i Pink Floyd", ha lasciato detto agli intimi. Nelle prossime ore verranno annunciati luogo e data dell'ultimo saluto ma a Vanity Fair ha rivelato di aver incaricato una amica di pensare a tutto: "Tesoro il funerale me l’organizzi te. Perché voglio un servizio eccellente".

Nel dettaglio, "Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here. Voglio una in entrata e l’altra in uscita". Da una parte i Procol Harum, dunque (guarda caso già presenti con un altro classico, A salty dog, nella colonna sonora di Compagni di scuola di quel fine musicofilo che è Carlo Verdone, storico amico della Giorgi), dall'altra appunto di Pink Floyd, band simbolo per la generazione che è stata adolescente a cavallo tra anni Sessanta e Settanta.