Eleonora Giorgi, il dettaglio al funerale: ecco cosa hanno messo sulla sua bara

Dalle 16 di oggi, mercoledì 5 marzo, si sono svolti i funerali di Eleonora Giorgi, la celebre attrice italiana scomparsa lo scorso lunedì. La diva era da tempo affetta da tumore al pancreas e non aveva mai nascosto di essere vicina alla fine del suo percorso in questa Terra. Una vastissima folla si è radunata fuori dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma per dare l'ultimo saluto a Eleonora. La bara è stata avvolta da rosse bianche, con alcuni mazzi posizionati alla base. Sopra di essa, è stata appoggiata una foto che ritrae la diva nel fiore dei suoi anni.

"Eleonora sei grande!" È il grido che si è sentito quando il feretro, intorno alle 15:43. Come espressamente richiesto dalla stessa Giorgi, la bara è stata accompagnata dalle note di una delle sue canzoni preferite: Wish you where here dei Pink Floyd. "Eleonora Giorgi ha combattuto la malattia con forza e serenità, con dignità e ironia, arrivando a esprimere il desiderio di un funerale dall'atmosfera intima e toccante", la nota della Chiesa degli Artisti.

"Purtroppo sapevamo che l'epilogo sarebbe stato questo - ha spiegato il figlio Paolo Ciavarro - e ci siamo goduti ogni istante, minuto e secondo. È stato bellissimo per questo". "È stato un momento bellissimo. Ti fa capire quanto mia madre sia riuscita a toccare ognuno di loro - ha aggiunto l'altro figlio Andrea Rizzoli - Magari qualcuno l'ha conosciuta di persona, altri con i personaggi dei suoi film o le apparizioni in tv. Si sono sentiti tutti in dovere di restituire qualcosa. Chi è qui non cerca visibilità, sta dicendo `Volevamo bene a Eleonora´ e questo ci riempie il cuore di gioia".