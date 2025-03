Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro ha rinunciato a parlare: strazio in chiesa

05 marzo 2025 a

Doveva parlare anche nella Chiesa degli Artisti, Paolo Ciavarro. Ma la commozione per l'ultimo saluto alla madre Eleonora Giorgi e la meraviglia per l'affetto ce i fa raccolti nella chiesa e in Piazza del Popolo, a Roma, lo hanno fatto desistere. Il figlio che l'amatissima attrice morta lunedì a 71 anni per un cancro al pancreas aveva avuto da Massimo Ciavarro ha preferito tacere e lasciare la parola al fratello maggiore, Andrea Rizzoli.

Solo al termine della funzione, con un sorriso colmo di dolore e di riconoscenza, Paolo ha voluto ringraziare tutti: "Per un figlio vedere tutto questo affetto è veramente meraviglioso". "Per un artista la cosa più importante è avere un pubblico - ha aggiunto Andrea, sempre al fianco del fratello-. Qualsiasi sia il livello dell'artista, avere qualcuno che lo riconosca e che gli voglia bene è importantissimo. Vedere questa piazza così piena è bellissimo". I due fratelli hanno poi ricordato il sorriso della mamma: "L'avremmo amata anche se qui fuori non ci fosse stato nessuno", hanno concluso sorridendo.

Eleonora "ha tenuto a cercare di rendere la sua dipartita significativa al di là di noi e penso che ci sia riuscita", ha sottolineato ancora Rizzoli. "Credo che per lei la cosa più bella sia stata vedere che le persone hanno capito il messaggio che ha lasciato". Paolo ha quindi trovato la forza di intervenire: "Lei è su e in questo momento sta sorridendo". "Ricordiamola con un sorriso", hanno detto i due fratelli insieme.

Per l'ultimo omaggio all'attrice, si sono ritrovati molti suoi colleghi e amici di una vita. Il feretro è entrato in chiesa accompagnato da Wish you were here dei Pink Floyd, così come lei stessa aveva richiesto. Insieme ai due figli, ai familiari e ai suoi cari, erano presenti commossi Carlo Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini, Sergio Castellitto, Barbara Palombelli, Rita Rusic, Enrica Bonaccorti, Patrizia Mirigliani, Rosanna Banfi e Andrea Roncato. "Negli ultimi giorni era talmente bella. Non l'avevo mai vista così bella", sono le struggenti parole dell'ex marito Massimo Ciavarro. Come detto, è stato il figlio Andrea a ricordare la madre nel corso della cerimonia, celebrata da Monsignor Antonio Staglianò. Verdone, invece, ha letto la preghiera degli artisti, e al termine della messa ha rilasciato alcune dichiarazioni "Ci ha lasciato un grande esempio di dignità e amore. Raccontando com'era la situazione e donando alle persone che soffrono come lei coraggio e forza. Per me sarà sempre Nadia", ha detto ricordando il nome del personaggio che ha interpretato in Borotalco. Ed è proprio da questo film la foto che la famiglia ha scelto di porre sulla bara durante i funerali.