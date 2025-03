Eleonora Giorgi, perché Alberto Rizzoli non era al funerale: la rivelazione del fratello

06 marzo 2025 a

Eleonora Giorgi si è spenta qualche giorno fa dopo una lunghissima battaglia contro un tumore al pancreas che se l'è portata via in pochissimo tempo. Grande emozione e commozione per i suoi funerali nella Chiesa degli Artisti a Roma. Durante la messa, Carlo Verdone ha letto un messaggio dedicato alla "sua" Eleonora e ha emozionato tutti gli amici e i parenti presenti in quel momento in chiesa.

E il figlio, Andrea Rizzoli, in un'intervista al Corriere ha voluto ricordare gli ultimi istanti vissuti insieme alla sua mamma: "Ha mantenuto il suo humor nero fino alla fine. Ogni tanto qualcuno mi mandava indignato dei meme che ironizzavano sulla corsa tra lei e il Papa su chi sarebbe morto prima". E ancora: "Ci siamo resi conto di quanto la sua vita abbia toccato quella degli altri con la carriera cinquantennale e con la scelta di raccontarsi anche nella malattia. Questa esplosione di affetto e ammirazione ci ha riempito il cuore, anche se il vuoto resta incolmabile. In fondo è quello che voleva: essere ricordata con amore, l’amore che aveva restituito al suo pubblico".

Ai funerali non era presente solo Alberto Rizzoli, il figlio di Angelo nato dal secondo matrimonio con Melania Rizzoli: "Alberto non potrà venire al funerale perché vive a San Francisco, ma Arrigo ci sarà. Anche la loro madre, Melania Rizzoli, ci ha scritto un messaggio stupendo". Un famiglia molto unita.