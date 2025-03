Eleonora Giorgi, straziante rivelazione della Toffanin: "Voleva farlo prima di morire, non ci è riuscita"

10 marzo 2025 a

Eleonora Giorgi voleva a tutti i costi salutare il pubblico di Verissimo per l'ultima volta. Ma poi la malattia ha avuto il sopravvento. L'attrice era legatissima a Silvia Toffanin e alla trasmissione in onda su Canale 5. L'ultima sua apparizione davanti al pubblico di Mediaset risale infatti al 2 febbraio, a due settimane di distanza dal suo ricovero in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

L'attrice, però, era pronta a tornare sullo schermo. A rivelarlo è stata Silvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo. "Vi devo raccontare che lei ci teneva tanto a salutarvi, a salutare il pubblico che le era stato tanto accanto, voleva farlo dalla clinica dove si trovava". "Mi aveva anche detto che si voleva mettere un golfino nero sopra il pigiama per essere sempre carina e presentabile per voi". Eleonora Giorgi e Silvia Toffanin si erano sentite a telefono. Ma, nonostante si fossero accordate per un ultima intervista, l'attrice non ce l'ha fatta.

Infine, l'ultimo saluto della Toffanin: "Il vostro affetto le aveva riempito il cuore e l'aveva resa ancora più serena. Purtroppo non è riuscita a farlo perché è stata male e poi se n'è andata. Non ci resta che guardare la sua ultima intervista, una delle tante che ogni volta era una grande lezione di vita per tutti noi. Sarai per sempre con noi. Ti vogliamo bene".