Affari Tuoi, la frase del fratello di Francesca che nessuno ha notato: "Ma scusa forse...", scatta il massacro

Ad Affari Tuoi è la serata di Francesca. Nella puntata andata in onda lunedì 10 marzo la concorrente ha deluso e non poco Stefano De Martino per le scelte sui pacchi e sulle offerte del dottore. La partita è una marcia trionfale. Pacco dopo pacco vengono messi fuori dal tabellone quelli blu e restano solo i rossi. Al punto che in studio, tra l'entusiasmo generale, parte il coro dei soldi sicuri.

Ma quando la partita sembra ormai in pugno accade l'impensabile. La concorrente di fatto decide di "suicidarsi". Il tabellone dice che sul piatto ci sono ancora 300.000 euro, 75.000 euro e 15.000 euro. Francesca prima rifiuta una offerta di 75.000 e poi una da 39.000 euro. Ed è proprio su questa ultima offerta che il fratello le sussurra all'orecchio "prendili, meglio che niente". Ma lei fa di testa sua e va avanti fino a schiantarsi. Infatti alla fine nel pacco che teneva tra le mani c'erano solo 15.000 euro. Un vero e proprio flop con 75.000 che aveva già in pugno con l'offerta del dottore e i 39.000 rifiutati subito dopo. Un passo falso che ha fatto saltare sulla sedia i telespettatori che sui social l'hanno massacrata: "Non ha bisogno di soldi evidentemente, ingrata", è uno degli insulti più virali su X.