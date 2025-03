Affari Tuoi, Cristina e Fabio fanno sbottare De Martino? "Ha fatto loro il cazz***"

19 marzo 2025 a

Pioggia di critiche sulla coppia di Affari Tuoi. A giocare alla trasmissione di Rai 1, condotta da Stefano De Martino, ci sono due giovanissimi: Cristina, per la regione Piemonte, e il compagno Fabio. I due, hanno ammesso, vorrebbero sposarsi. Una rivelazione che scatena gli utenti del web. Il motivo? Una partita non molto fortunata e scelte, per i telespettatori, non troppo giuste.

I due infatti hanno rifiutato l'offerta da 40mila euro del Dottore. Un "no" che ha scatenato il polverone su X. "Il dottore che fa un offerta che copre le spese di matrimonio.. 40.000 euro..chi spende tutti sti soldi x sposarsi???". E ancora: "Hanno rifiutato 40.000...e poi si accontentano anche di 10.000 x non andare a casa senza niente", "E adesso i 40k ve li scordate… ciao core", "Ecco cosa dicevo???non avevano i 300.000...e hanno rifiutato senza pensarci neanche mezzo secondo i 40.000...non sanno proprio giocare...", "Stefano gli ha proprio fatto il cazziatone stasera...quando giocano di me***a fanno saltare i nervi...ed ha ragione".