Fuori dal coro, la dottoressa diventata star di Onlyfans: "Ora faccio altre visite"

Meglio studiare, sacrificarsi, creare un progetto e poi raccogliere i frutti del proprio lavoro o guadagnare al volo cifre facili sfruttando il proprio corpo sul web? È facile scegliere subito la seconda strada ed è a storia di Sofia e Andrea, che hanno solo 19 anni, ma guadagnano fino a 4.000 euro al mese creando e distribuendo contenuti hot su piattaforme digitali. Una storia raccontata su Rete4 da Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano. Una delle due ragazze racconta all’inviata, Virginia Gigliotti: “Avevo un sogno nel cassetto: diventare medico. Ma adesso faccio altri tipi di visite".

L’altra racconta: “Facciamo diversi tipi di contenuti, siamo a letto e siamo seminude, abbiamo voglia di parlare con qualcuno, possiamo fare il video in cui diciamo "amo, guardami sono mezza nuda, ti va di giocare un po' con me? Io ho iniziato a utilizzare OnlyFans a 18 anni, perché vedevo i miei amici che magari si diplomavano a 18 anni e poi a 27 si ritrovano a fare un lavoro da 800 euro”.

Se queste due ragazze si stanno “affacciando” ora, per così dire, al mondo hard, c’è invece chi ha già un nome, come Elisa Esposito, la famosa professoressa del linguaggio in “corsivo”, che ora utilizza ben altri tipi di comunicazioni. È diventata ricca anche lei, grazie ai contenuti erotici pubblicati sempre su OnlyFans: "Posso dire che guadagno più di un lavoro comune, più di un notaio. In un video in cui mi spalmavo la panna in faccia mi hanno pagata 5 mila euro. Mi sono buttata anche su OnlyFans e da lì ho cominciato a guadagnare sia sui social sia su quella piattaforma”.

La giornalista le chiede: “Ti accontenteresti mai di guadagnare di meno in futuro?”. La Esposito non può accettarlo: “Sono abituata ormai ad un altro stile di vita, più che accontentarsi non so proprio se riuscirei”. Grandi guadagni e nessuna fatica, insomma, e tra queste ragazze c'è anche chi arriva a rivendicare con orgoglio lo status di "mantenuta". Per la gioia dei genitori… quando e se sono presenti.