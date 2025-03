Casa a a prima vista, proposta-choc di Nadia Mayer al compagno della cliente: occhio a come reagisce

21 marzo 2025 a

Cosa non farebbero le star di Casa a Prima Vista per vincere una puntata dello show in onda su Real Time. Come sempre, le squadre di agenti immobiliari sono molto agguerrite. Sia quella milanese - composta da Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D'Amica -, sia quella romana - formata da Corrado Sassu, Blasco Pulieri e Nadia Maye. E a volte si inventano delle trovate piuttosto bizzarre per avere la meglio.

Corrado Sassu, per esempio, nel tentativo di mostrare ai clienti l'ampio soggiorno si era portato con sé una porta e una palla da calcio. Il motivo? In questo modi i suoi acquirenti si sarebbero resi conto dello spazio a loro disposizione. Così ampio persino da organizzare delle partite a pallone. Ma anche Nadia Mayer ha i suoi assi nella manica. E li ha sfoderati nell'ultima puntata di Casa a Prima Vista.

"Balli ancora o hai smesso?", ha chiesto Nadia Mayer. Il ragazzo ha subito risposto di sì. "Oddio - ha esclamato Corrado Sassu in video collegamento da un auto con Blasco Pulieri -. Non me dire che mo' balla". E a quel punto l'agente immobiliare si è rivolto alla sua compagna e le ha domandato: "A te non dispiace vero?". Non appena la ragazza ha dato il suo benestare, Nadia Mayer ha preso la mano del suo compagno e ha cominciato a danzare: "Uno, due, tre e quattro". "Nadia devo dire che è bravissima", ha commentato il ragazzo. "Tu non balli con lui? Ma sei matta", ha detto Nadia alla ragazza. "Te diverti, ridi. Poi la salsa ti mette una gioia incredibile", ha concluso.