Amadeus ad Amici di Maria De Filippi, le sue prime parole: "Mer***a!"

23 marzo 2025 a

a

a

Ci ha visto giusto, Maria De Filippi: la prima puntata del serale di Amici con Amadeus come giudice fisso parte alla grande con il 28% di share e 4 milioni di telespettatori. Battuta, dunque, la concorrenza di Rai 1 con lo show al femminile Ne vedremo delle belle.

Serviva il cambio di rete, insomma, all'ex conduttore del Festival di Sanremo che da quando si è trasferito, lo scorso giugno, sul Canale Nove (non senza polemiche e veleni) in quanto ad ascolti ha dovuto masticare amaro, sconfitto sistematicamente da Stefano De Martino con il suo ex quiz dell'access prime time, Affari tuoi.

Amadeus-Cristiano De Andrè, l'incontro dietro le quinte: finisce malissimo

Affiancato da Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, Amadeus ha fatto un ingresso in studio trionfale, accolto dal pubblico in sala con una standing ovation. La De Filippi e i suoi autori hanno fatto le cose in grande: il video di presentazione sulle note della emozionante A sky full of stars dei Coldplay, poi la stretta di mano e il saluto, come si confà ai grandi ospiti dello spettacolo.

Amadeus e Giovanna Civitillo, al parco finisce male: come li sorprendono i paparazzi

"Ciao Maria, grazie per avermi accolto in questa fantastica famiglia, grazie a Mediaset e agli autori. Sono molto felice di essere qui. Pensavo di averle provate tutte le emozioni sul palco e invece no", le parole di Amadeus, con la voce tremante. Quindi si è rivolto ai giovani allievi della scuola: "In bocca al lupo a voi ragazzi e - anche se in televisione non si dice - me***a, me***a, me***a, nel mondo dello spettacolo questa frase serve sempre".