Elodie a Domenica In, come si presenta vestita in studio: tutti di sasso

Entra in studio Elodie e il mondo (televisivamente parlando) si ferma per qualche secondo. L'ingresso della cantante romana sforna-hit a Domenica In, il salotto domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier, è di quelli indimenticabili. Una diva, capace di mandare in solluchero i telespettatori.

"La falcata", esultano i fan su X sottolineando il passo "da pantera" della interprete di Due, Black Nirvana e tante altre hit degli ultimi 5 anni di pop nostrano. Tanto sensuale, anche nel look esibito, quanto simpatica e alla mano nell'intervista.

Tacchi a spillo, calze a rete nere, vestitino cortissimo stile camiciola da notte con vezzoso bordone di piume sul décolleté generosamente esibito e valorizzato. E un sorriso smagliante sul volto.

"Iannone? Quando ho capito che volevo essere sua": Elodie sconvolge Domenica In

Segue faccia a faccia con Zia Mara divertentissimo, soprattutto quando si parla del suo fidanzato, il pilota Andrea Iannone: "Quando l'ho visto, ho capito che volevo essere sua, che avrei voluto renderlo felice perché quando ci siamo conosciuti aveva lo sguardo un po' malinconico".

E ancora: "Io lo seguo nelle gare, poi, sì, quando arriva sudato... Cioè ragazzi voi non potete capire, è molto virile. Mi piace proprio andare a vedere le corse ma nessuno deve parlare nel box perché sono intrattabile, mi hanno pure cacciata una volta, mi hanno messa nel camion, da sola e basta".