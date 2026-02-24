Sanremo 2026, Andrea Pucci? La mossa di Ignazio La Russa

"Ci sono tanti modi per ripagare dell’ingiusta sofferenza e dell’ingiusto obbligo di rinuncia, che ha costretto Pucci a gettare la spugna": il presidente del Senato Ignazio La Russa è sceso in campo per difendere il comico che, dopo essere stato invitato al festival di Sanremo, è stato costretto a rinunciarvi per via delle minacce e degli insulti ricevuti subito dopo l'annuncio del conduttore e direttore artistico Carlo Conti. "L'auspicio" del numero uno di Palazzo Madama, che si è detto "stupito dal putiferio" nato dal caso Pucci, è che dal Festival parta un invito allo showman come "presenza riparatoria". Lo ha detto in un video pubblicato sui social.

Facendo riferimento alle dichiarazioni fatte da Conti nella conferenza stampa del festival, ha aggiunto: "Conti ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressioni da parte di alcuno e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce e aggressioni rivolte da chi lo accusa in sostanza di non essere di sinistra. Capisco Pucci che non abbia voluto mettere a rischio la propria immagine di professionista di fronte a chi magari poteva fargli un agguato nella serata di Sanremo ma da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più che dire: 'Vabbè, pazienza, ha deciso lui'".