Affari Tuoi, "gnocca e donna, strano che...": attacco feroce alla compagna di Mariano

Si chiama Mariano, arriva da Bordighera ed è un'impiegata. Come concorrente ha giocato da Sola, in rappresentanza della Regione Lazio, Mariano. Gestisce un'attività di famiglia e ha aperto la sua scuola di ballo da circa un anno. Ma è da 25 anni che balla, dato che è la sua " passione più grande , la mia vita". Grazie a questo suo amore ha incontrato Gaia , la sua compagna che ha deciso di accompagnarlo in studio ad Affari Tuoi. La coppia ha giocato col pacco numero 13.

Oggi, domenica 30 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Prima di presentare il concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchina in rappresentanza della Regione Liguria.

Come sempre i telespettatori di Affari Tuoi si sono fiondati su X per commentare tutto quello che è successo durante la puntata. Soprattutto riguardo a Mariano, il concorrente, e alla sua fidanzata Gaia. Qualcuno, un po' malizioso, ha notato che lei è una ragazza bellissima. E che molto spesso le concorrenti del game sho di Rai 1 sembrano quasi delle modelle. Qualcuno dice per volontà proprio degli autori. "Strano che non abbiano scelto lei come concorrente che è donna e gnocca", ha commentato una telespettatrice su X.