Nanni Moretti, infarto e operazione d'urgenza: in terapia intensiva a Roma

Ore di angoscia per Nanni Moretti: il grande regista romano, 71 anni, ha avuto un infarto ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. L'autore di Ecce Bombo, Aprile e Caro diario secondo quanto filtra si sarebbe sentito male nel pomeriggio ed è stato portato al nosocomio, dove è stato operato e si trova attualmente in terapia intensiva. E' atteso per domani un bollettino medico.

Qualche mese fa, lo scorso 1 ottobre, Moretti aveva già avuto problemi cardiaci. Alla vigilia della presentazione del suo film Vittoria a Napoli a cui avrebbe dovuto presenziare, dopo essere stato colpito da un lieve infarto, aveva mandato un video-messaggio agli spettatori e agli appassionati riuniti in sala: "Mi dispiace non essere lì con voi, ma non sto bene. Starò meglio, tornerò presto".

Nel 1993, durante la realizzazione dell'acclamato Caro diario, Moretti aveva raccontato la sua battaglia contro un tumore. Al regista un anno prima era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un cancro del sistema linfatico. Una notizia resa pubblica proprio grazie al film, in cui ha descritto il suo percorso dalla scoperta della malattia fino alla guarigione definitiva.