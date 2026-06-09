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Belen Rodriguez, una slavina: denuncia, patente ritirata e verso il processo

martedì 9 giugno 2026
Belen Rodriguez, una slavina: denuncia, patente ritirata e verso il processo

1' di lettura

Belen Rodriguez denunciata per il reato di omissione di soccorso. La Polizia Locale di Milano "ha proceduto d’ufficio a conclusione dei rilievi stradali e delle indagini svolte nelle ultime settimane nel centro del capoluogo lombardo". L'episodio contestatole - fa sapere Fanpage che riporta la notizia - risale al 23 maggio scorso, quando la showgirl era alla guida di un Suv Land Rover Defender, rimasto coinvolto in una serie di tamponamenti nel centro cittadino prima del suo malore e del successivo ricovero.

Il primo episodio si era verificato in via Melzi d’Eril, dove il Suv guidato dalla showgirl aveva urtato lo specchietto di un'auto in sosta senza fermarsi. Il secondo incidente era avvenuto in via San Marco: un impatto che ha coinvolto uno scooter e due mezzi parcheggiati, provocando lesioni lievi a tre persone.

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Per questo, e perché il conducente non si è fermato a prestare assistenza, gli agenti della Polizia Locale hanno avuto l'obbligo di procedere d'ufficio. Insomma, la macchina penale si attiva automaticamente anche senza che qualcuno abbia sporto denuncia. Oltre alla denuncia, a Belen è stata ritirata la patente dagli agenti e inviata alla Prefettura, che ora dovrà decretare i mesi di sospensione applicabili. Solo in seguito alle indagini, sarà la Procura a decidere se esercitare l'azione penale formulando una richiesta di rinvio a giudizio o se procedere con una richiesta di archiviazione. 

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