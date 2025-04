Affari Tuoi, Roberta travolta dopo la puntata: "Stress per nulla"

Nella puntata di Affari Tuoi dell’11 aprile, condotta da Stefano De Martino, Roberta, 35enne barista di Bracciano, Lazio, ha tenuto banco. Con la sorella Manuela al suo fianco, ha scelto il pacco numero 4 e portato due maritozzi come omaggio regionale. La partita è partita forte: Roberta ha eliminato pacchi bassi da 500 e 5.000 euro, ma ha perso i 300.000 euro aprendo il pacco della Campania. Nonostante offerte del “Dottore” come 29.000 euro, ha continuato con tenacia. Sul finale, con 10 e 30.000 euro in gioco, ha accettato un cambio di pacco, vincendo 30.000 euro. La sua scelta audace ha emozionato il pubblico. Roberta, mamma di Ludovica e Aurora, ha conquistato molti con il suo spirito vivace.

*Reazioni social*: Su X, Roberta ha scatenato reazioni contrastanti. Tanti l’hanno celebrata: “Grande Roberta, che coraggio! 30.000 euro strameritati! AffariTuoi”. Altri hanno apprezzato il duo con Manuela: “Sorelle fantastiche, che energia!”. Tuttavia, non sono mancate critiche. Alcuni utenti hanno giudicato la sua strategia: “Poteva rischiare di più, 30.000 euro sono pochi rispetto ai 300.000 persi ”. Altri hanno trovato il cambio finale inutile: “Perché cambiare pacco all’ultimo? Troppo stress per nulla”. Nonostante le critiche, la vittoria ha generato centinaia di post, con fan divisi tra entusiasmo per la sua grinta e perplessità sulle scelte di gioco.