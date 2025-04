Affari Tuoi, "perché lo chiamano 'c'": Stefano De Martino umilia Felice

Oggi, sabato 12 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Prima di presentare il nuovo concorrente, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Lazio. Si chiama Paolina, viene da Roma ed è una musicista: suona il flauto traverso.

A inizio puntata è andato in onda un siparietto divertente. In pratica felice chiama "B" la sua compagna, che è il diminutivo di "Bimba". E lei ricambia con "C", la lettera dopo la B in ordine alfabetico. E sui social si sono subito scatenati col sarcasmo: "C è l’abbreviazione di una cosa specifica". Ma alla fine è sempre De Martino ad avere l'ultima parola. Dopo un paio di pacchi fortunati, ha esclamato: "Forse abbiamo capito perchè lo chiama c...".