Affari Tuoi, "attaccato ai soli, accetterebbe di tutto": insulto gratuito a Felice

Due piemontesi ad Affari Tuoi . Nella puntata di oggi, sabato 12 aprile, hanno giocato come concorrenti Antonella e il suo compagno Felice . Lei ha giocato in rappresentanza della Regione Piemonte, viene da Vercelli ed è la responsabile di un negozio, un discount che vende quasi tutti i generi. I due si sono conosciuti sui social ed è stato quasi un colpo di fulmine. Dopo il primo incontro Felice è rimasto folgorato da lei. Ora stanno insieme da quasi due anni . E hanno giocato col pacco numero 20.

Ecco degli esempi: "Al fidanzato vanno bene anche 13 euro, senza gli zeri", "Il compagno accetterebbe di tutto, palese", "Il fidanzato attaccatissimo ai soldi cmq eh...teso! Secondo me voleva accettare i 13 mila...", "Tra i due che sono cmq esilaranti lui è quello più realistico.. è un gioco ok.. ma cantare e ballare non serve a un caz*** se poi a casa non si portano soldi.. ed ha anche ragione francamente..".