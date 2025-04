Che tempo che fa, Veltroni choc: "Le dittature? In Italia con la scuola..."

Matteo Salvini l'aveva detto qualche giorno fa: "In vista del 25 Aprile prepariamoci perché le proveranno tutte pur di infangare". Il riferimento del vicepremier era a quella retorica progressista che si fa strada ogni anni nei giorni che precedono la Festa della Liberazione e che cerca di demonizzare l'avversario politico, il centrodestra in questo caso. E Walter Veltroni presentando il suo ultimo libro nello studio di Che tempo che fa non si è sottratto alla tradizione.

Le parole usate dall'ex segretario del Pd sono pesantissime: "Il 25 Aprile è vicino. Essere antifascisti significa essere italiani. Qui nessuno deve dimenticarsi che i nazisti in Italia furono portati dai fascisti. C'era una parte sbagliata, quella che ha tolto la libertà e una partae giusta. Ecco vede Fazio, la protagonista del mio romanzo la prima cosa che vuol fare è quella di studiare. Ebbene la differenza tra le dittattaure e led emocrazie è tutta qui. Le democrazie vogliono che la gente studi, che coltivi il dubbio, le dittature vogliono solo persone che credono, obbediscono e combattono. E questa cosa non riguarda solo il passato, am anche il presente. Basti pensare alla messa in discussione della scuola pubblica...".