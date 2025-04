Affari Tuoi, Andrea? Il cognome spiazza tutti: come si chiama

Andrea Ticonosco, proprietario di un’enoteca in Toscana, ha giocato nella 194ª puntata di Affari Tuoi del 13 aprile 2025, condotta da Stefano De Martino. Accompagnato dalla fidanzata *Irene, che lavora con il pane al lampredotto, Andrea ha scelto il pacco numero 11, legato alla sua data di nascita. Thanat ha presentato il **caciucco* come specialità regionale. La partita è iniziata con alti e bassi: Andrea ha eliminato pacchi minori (75, 5 e 10 euro), ma ha rifiutato un cambio offerto dal Dottore. Dopo aver perso i 300.000 euro (Lombardia), ha accettato un cambio, passando al pacco *15* (Campania). La gara si è complicata con l’uscita di 50.000 e 100.000 euro, lasciando in gioco 15.000 euro, 200 euro e il caciucco.

Sul finale, con due pacchi (15.000 e 200 euro), Andrea ha rifiutato un ultimo cambio e un’offerta di 3.000 euro, lasciandosi scappare: “Non è stata una partita fortunata, giochiamo, tanto si mangia un caciucco al mare.” Ha vinto *15.000 euro*, contenuti nel suo pacco. Su X, il pubblico ha commentato con toni misti. Un utente ha scritto: “Andrea, tieni il 15! Bravo a non cambiare alla fine”. Altri hanno criticato: “Perdere 300k così, che sfortuna Il Baffo!”. Qualcuno ha ironizzato: “Il caciucco era l’unico vincitore stasera”. De Martino è stato lodato per l’empatia.