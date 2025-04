Affari Tuoi, sconcerto sui social: chi c'è con Tina

Tina, da Orta di Atella in Campania, mamma di quattro figli, stasera, giovedì 17 aprile, gioca ad Affari Tuoi con il figlio Gianluigi. E in tanti su X con grande sconcerto lo hanno scambiato per un suo coetaneo. Equilibrata tra palestra, famiglia e tempo per sé, Tina sceglie il pacco numero 5. Thanat presenta il piatto della serata: il sartù di riso. Tutto è pronto per i primi sei tiri.

Tina parte con 30.000 euro trovati nel pacco 1 dell’Emilia. Gianluigi seleziona il pacco 15 del Molise: solo 10 euro. Fiduciosa, Tina lascia scegliere al figlio. Nel pacco 7 della Liguria ci sono 75.000 euro, nel 10 della Toscana 15.000 euro. La Lombardia, con il pacco 2, offre 500 euro. Nel pacco 13 dell’Umbria, zero euro: si balla! I premi più alti (100.000, 200.000 e 300.000 euro) sono salvi. Arriva un’offerta di 35.000 euro, ma Tina rifiuta.

Altri tre tiri: il pacco 16 della Sardegna nasconde 200.000 euro. Fortuna nel pacco 18 della Calabria: c’è il sartù. Nel 20 della Puglia, 10.000 euro. Tina rifiuta il cambio e continua. Nel pacco 14 del Lazio, 200 euro; nel 19 della Valle d’Aosta, 100 euro; nel 11 del Piemonte, 100.000 euro.

Nel pacco 3 del Trentino, 5 euro. Restano tre blu e tre rossi, inclusi 50.000 e 300.000 euro. Offerta di 30.000 euro: Tina rifiuta. Nel pacco 6 della Basilicata, 75 euro. Restano 1, 50, 5.000, 50.000 e 300.000 euro. Il pacco 5 è speciale: è il giorno della nascita di Gianluigi, ma anche vicino alla perdita del padre. Tina tiene il pacco, chiama il 9 dell’Abruzzo (5.000 euro) e rifiuta 35.000 euro. Nel pacco 4 del Veneto, 50 euro. Ultima offerta: 50.000 euro. Tina accetta e vince 50.000 euro. Nel suo pacco c’erano proprio 50.000 euro; i 300.000 erano nel pacco 8.