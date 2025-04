Domenica In, Gianna Orrù vede la figlia Valeria Marini e sbotta: "Non si fa"

Attimi di gelo a Domenica In, nello studio di Mara Venier, su Rai 1. Ospite della trasmissione Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini. "Come sto? Diciamo bene sennò si appesantisce ancora di più la situazione", ha detto lei appena entrata. Poi ha raccontato una brutta vicenda in cui è rimasta coinvolta: una truffa a causa della quale ha perso 335mila euro. Infine un riferimento anche alla figlia Valeria con cui, ultimamente, non parlerebbe per via di un litigio.

A un certo punto, però, la conduttrice ha fatto entrare in studio proprio lei, Valeria Marini. E quando madre e figlia si sono incontrate, in studio è sceso il gelo. Gianna Orrù, 87 anni, ha detto chiaramente di non aver gradito la sorpresa: "No questo non si fa, non è corretto. Resto per rispetto a te Mara e per la tua persona, ma questo non l'avrei fatto". Poi si è rivolta direttamente a Valeria e le ha detto di essere arrabbiata perché lei ha raccontato tanto della loro privacy sui giornali. La showgirl, quindi, ha cercato di chiarire la situazione con la madre, ma senza successo. La conduttrice, alla fine, le ha lasciate andare con la speranza di una pace futura tra loro.