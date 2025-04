Affari Tuoi, De Martino a valanga: fino a quando resterà in onda

Ottime nuove per i milioni di fan di Affari Tuoi, il programma dei pacchi condotto da Stefano De Martino su Rai 1: il format e il mitologico Dottore, infatti, si allungano e andranno in onda fino al 28 giugno. Una svolta rispetto al passato: infatti, Affari Tuoi solitamente terminava con l'inizio del mese di giugno. Non in questo 2025: un mese tondo tondo in più per il game-show. Una decisione strategica, presa anche per i picchi di share che Affari Tuoi assicura alla Rai.

Questa di cui vi abbiamo dato conto è una delle poche novità emerse dal nuovo palinsesto estivo Rai, illustrato nei giorni scorsi ai membri del Cda. Tra le linee guida principali, si punta su una riduzione delle repliche, soprattutto di fiction, e su una maggiore presenza di contenuti live, in particolare quelli legati all’attualità.

Tra le novità più interessanti c’è quella che riguarda Ore 14, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Milo Infante. Forte dei risultati sempre ottimi, la trasmissione approderà in prima serata con una serie di quattro speciali in onda di giovedì, a partire dal 12 giugno. L’obiettivo è testare il gradimento del pubblico: “Se il pubblico risponderà positivamente, la trasmissione potrebbe essere riproposta in autunno e andare a risolvere un problema che si protrae da tempo: il secondo canale, nonostante molti tentativi, è rimasto senza una prima serata di attualità”.