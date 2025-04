L'Eredità, Biancamaria, che disastro: "Tutto torna!"

Nella puntata del 28 aprile 2025 de L’Eredità, Biancamaria, studentessa di Biotecnologie Industriali, ha affrontato una ghigliottina che ha acceso i social sotto l’hashtag #ghigliottina. Gli indizi erano: “Molare”, “Settore”, “Shrek”, “Anello”, “Riccardo”. Partita con un montepremi di 180.000 euro, Biancamaria ha dimezzato due volte, giocando per 45.000 euro. La sua risposta, “Primo”, non ha convinto: la parola corretta era “Terzo”.

Gli indizi si collegavano a “terzo molare” (dente del giudizio), “terzo settore” (no-profit), Shrek Terzo (il film), “terzo anello” (stadio) e Riccardo III (opera di Shakespeare). Su X, le reazioni sono state intense. @ElenCaSc ha elencato i collegamenti con entusiasmo: “Terzo molare, settore terziario, Shrek Terzo, terzo anello, Riccardo Terzo: tutto torna!” @Daphne843 ha notato che “settore e Riccardo erano troppo chiari”, ma “molare” ha confuso molti. Alcuni utenti hanno criticato la difficoltà: “Indizi tirati, non ci sarei mai arrivata!” Altri hanno lodato Biancamaria: “Brava comunque, Bianchina, torna presto!” (@Anna3Pellegrini). Qualche polemica sugli autori: “Sempre parole astruse, basta!” Tuttavia, il tifo per Biancamaria ha prevalso, con meme e incoraggiamenti virali. La ghigliottina ha confermato il suo ruolo di catalizzatore di emozioni, tra adrenalina, dibattiti e supporto online per la giovane concorrente.