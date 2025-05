Maurizio Ferrini: "Ho passato un anno solo a pregare"

Maurizio Ferrini è di fatto un antidivo e ne va fiero. «Frequento poco i social ma credo di aver avuto mezzo hater l’anno, ovvero un hater ogni due anni», scherza. «Con me la cattiveria umana ha poco da giocare». Il grande sogno è portare i suoi due personaggi più riusciti, il Comunista e la Signora Coriandoli, sul grande schermo cinematografico «Sarebbe il compimento di un cerchio. Perfetto come aglio e olio sugli spaghetti al pomodoro».

Maurizio Ferrini ha le idee chiare. Nette come quelle del suo epico Comunista a Quelli della notte e popolane come l’animo dell’intramontabile Signora Coriandoli. Pochi ma grandi amici veri, anche nel mondo dello spettacolo: «Sono l’unico ad aver lavorato ed essere stato amico fraterno dei tre più grandi creatori di televisione: Renzo Arbore, Antonio Ricci e Gianni Boncompagni», racconta a Libero l’attore romagnolo. Le radici salde a Cesena, la vita oggi a San Marino «che non è un estero dorato ma popolare come l’animo della gente romagnola e mi ha accolto benissimo».

Maurizio, partiamo dall’inizio. Come è avvenuto il suo incontro con Renzo Arbore?

«Una storia lunga un anno, iniziata ad aprile del 1983. All’epoca facevo i miei personaggi in un teatrino a Cesena. Feci una registrazione su vhs con l’idea di inviarla a Renzo Arbore. Solo che, non sapendo come trovarlo, la affidai nelle mani di Nicoletta Braschi che allora era fidanzata da pochissimo con Roberto Benigni. Lei a una festa riuscì fortunosamente a infilare la videocassetta nel cappotto di Renzo. Lui mi cercò al telefono nell’agosto del 1984, chiamando casa di mia mamma, una delle donne che hanno ispirato la Signora Coriandoli, che quando tornai a casa mi disse: “Maurizio, ti ha chiamato Arbore” come se mi avesse telefonato un amico di scuola. Lo richiamai e lui mi disse che aveva visto con degli amici la cassetta, si era divertito e mi avrebbe voluto in un suo programma. Così dopo altri sei mesi, quindi nel 1985, ci vedemmo a Roma. E da lì nacque il famoso personaggio del Comunista che tutti conoscono».

Per il quale lei ha raccontato di essersi ispirato a suo padre. Mentre per la Coriandoli a sua madre. Praticamente la sua è una azienda a gestione familiare...

«Beh, i personaggi nascono da un insieme di persone. Parenti, amici, vicini di casa. Mia zia Elsa, sorella di mio babbo e poi la dirimpettaia Ada Ronconi e altre figure femminili che avevano popolato la mia infanzia. Io faccio un lavoro continuo di ricerca sulle figure che mi ispirano. Perché la Coriandoli in realtà è un personaggio complesso. Così il Comunista. C’è molto di mio padre ma anche di mio cugino, figlio del fratello di mia madre».

Ma sua mamma si chiamava davvero Coriandoli di cognome?

«No, no (sorride). Si chiamava Rina Giovannini. Coriandoli è stata un’invenzione di Gianni Boncompagni».

Ho sentito dire che lei si arrabbia se la Signora Coriandoli viene definita un «drag queen». Perché?

«Perché rappresenta l’esatto contrario. La drag queen è una persona transessuale, un uomo che si veste marcatamente da donna per uno spettacolo tra virgolette nei quali ci sono moltissimi riferimenti sessuali, ambigui affinché l’attrattiva erotica sia rilevante. La Coriandoli, invece, dice che non concepisce gli uomini che si travestono da donna. Io sparisco dietro il personaggio perché chi guarda quasi si dimentichi che lì c’è un uomo nei panni di una donna. Il gioco, quindi, non è proprio quello della drag queen. Loro sono uomini truccatissimi che imitano le dive dello spettacolo, io invece interpreto la Coriandoli come se fosse un medico, un poliziotto. È solo un caso che si tratti di una donna».

Sta di fatto che, restando nell’ambito di casalinghe un po’...particolari, la sua Coriandoli è nata qualche anno prima anche della celebre Mrs Doubtfire interpretata da Robin Williams che la fece uscire nel 1993. Giusto?

«Lanciammo la Coriandoli a Domenica In nell’ottobre del 1989, un mese prima della caduta del Muro di Berlino».

Poi però c’è stata anche un po’ di bassa marea nella sua carriera. Come ha trascorso quella fase più complicata?

«C’è stato un momento in cui ho iniziato a dire “no” a tutte le proposte perché mi ero rotto le scatole di lavorare e mi sono messo a girare il mondo. Sono un grandissimo viaggiatore, un bibliofilo. Poi, certo, è normale che se scendi dall’autobus dello spettacolo e passi molto tempo dedicandoti a viaggi e letture, vedendo che sei sparito, non ti chiamano più... Poi, siccome tutti quelli che spariscono sono depressi, rincoglioniti o dediti alle droghe, la gente si fa domande.

Ma io non ho nessuno di questi problemi. Mi deprimo vedendo come va il mondo, questo sì, come capita credo a chiunque. Anzi, viaggiare in realtà mi ha aiutato a crescere come persona e aumentato la mia fede cattolica. Ho trascorso molto tempo in preghiera».

Ha amici veri nel mondo dello spettacolo?

«Sì. Uno è sicuramente Renzo Arbore. Nino Frassica è il mio più grande amico, così come credo anche io per lui. Poi sono molto legato ad Antonio Ricci e al ricordo di un altro grande che purtroppo non c’è più: Gianni Boncompagni. Cito Antonio Ricci in questa intervista non a caso perché lui è l’unico che, dagli anni 80 ad oggi, è un po’ come se avesse continuato a fare Quelli della notte ininterrottamente, sempre con lo stesso successo, prima con Drive In, poi con Striscia, un impegno quotidiano con un gradimento stellare e senza flettere negli ascolti. Anche lui è stato un grande innovatore».