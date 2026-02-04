Claudio Lippi, il primo sconvolgente video su Instagram: come sta davvero

Claudio Lippi apre un profilo Instagram dopo la telefonata con Fabrizio Corona nel format Falsissimo. “Primo, sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto in altri appuntamenti”, ha detto l'ex conduttore in un video girato a casa sua, riferendosi probabilmente al collegamento con l'ex re dei paparazzi, avvenuto da una camera d’ospedale. Il profilo è stato creato con l’aiuto e su suggerimento della figlia Federica, per raccontare la sua storia, “un modo dopo 21 anni di silenzio per riprendere il rapporto con quella che per me è vita, il rapporto con il pubblico. Non mi interessa l’età, non mi interessa lo stato sociale, non mi interessa la cultura, mi interessano le persone”.

Lippi ha detto di non voler andare in pensione: “Certo non mi adatterò a fare cose che non corrispondano non tanto a un fatto moralistico. Un modo per me di sentirmi vivo”. Dopodiché ha ringraziato “Fabrizio Corona che ha iniziato con coraggio, tutti conosciamo le sue caratteristiche che posso condividere o non condividere ma apprezzo, e ho visto che molti hanno aperto una finestrella rendendosi conto che la televisione è uno strumento straordinario ma che tutto sommato non è tutto vero ma dietro ci sono i circolini”.

Tanti i commenti di affetto sotto al post. Anche se non sono mancate delle critiche. Qualcuno in particolare, come raccontato successivamente da lui stesso, lo avrebbe accusato di aver “sputato nel piatto da cui ho mangiato”. Lippi, dunque, ha detto di aver “sofferto moltissimo” e di essere stato “boicottato da una certa situazione che si è creata nel 2006 e che vi racconterò”. Infine, ha spiegato di essersi voluto fermare perché “volevo capire che televisione stavamo affrontando”.