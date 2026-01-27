Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Claudio Lippi disperato in ospedale: "Non so se ho un tumore ai polmoni"

di
Libero logo
martedì 27 gennaio 2026
Claudio Lippi disperato in ospedale: "Non so se ho un tumore ai polmoni"

1' di lettura

"Ora è in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro. Lui dice che non sta morendo". Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha descritto le condizioni di salute di Claudio Lippi che è apparso in video per la prima volta da tanto tempo. L'ex conduttore Mediaset e Rai era disteso in quello che sembra a tutti gli effetti un letto di ospedale, con la cannula nasale per l'ossigeno. Immagini che destano preoccupazioni. Il presentatore, ormai arrivato alla soglia di 80 anni, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. 

Visibilmente dimagrito e provato, Claudio Lippi aveva rilasciato un'intervista a Fanpage in occasione dei suoi 80 anni. E in quel caso, per la prima volta, aveva parlato chiaramente delle sue condizioni di salute. Il conduttore aveva spiegato di aver avuto un infarto, la pleurite essudativa e il quadruplo bypass. E, cosa ancor più preoccupante, aveva raccontato di non essere più quello di prima ma di riuscire comunque a convivere con le tante difficoltà.

Claudio Lippi, il dramma: "Vi prego, ridatemi la tv. E sui soldi..."

Claudio Lippi non si vede in televisione da un po' di tempo. Il conduttore è uscito di scena, lasciando spazi...

Massimo riserbo, quindi. Anche se ci ha pensato Fabrizio Corona ha informare il pubblico sulle sue condizioni di salute. Alcuni utenti riferiscono, però, che durante il collegamento Lippi avrebbe ammesso di essere in clinica per accertamenti: "Sono in un ospedale di m... senza sapere se ho un tumore ai polmoni". Prima di terminare la videochiamata, però, il diretto interessato ha smentito di essere in fin di vita. Insomma, un mistero in una situazione che appare comunque critica.

Claudio Lippi, si aggravano le condizioni di salute: "Terapia intensiva"

Claudio Lippi non sta bene. Il celebre conduttore televisivo si trova in ospedale, in terapia intensiva. Già la s...
tag
claudio lippi
fabrizio corona
falsissimo

Illazioni a Falsissimo Fabrizio Corona, Mediaset reagisce contro Fabrizio Corona: "Falsità gravissime, ci tuteleremo in ogni sede"

In ansia Claudio Lippi, si aggravano le condizioni di salute: "Terapia intensiva"

Falsissimo Fabrizio Corona, stop a ogni pubblicazione: vittoria in tribunale per Alfonso Signorini

ti potrebbero interessare

Affari Tuoi, l'amore tenuto segreto da Herbert Ballerina: cosa si scopre

Affari Tuoi, l'amore tenuto segreto da Herbert Ballerina: cosa si scopre

Fabrizio Corona, Mediaset reagisce contro Fabrizio Corona: "Falsità gravissime, ci tuteleremo in ogni sede"

Fabrizio Corona, Mediaset reagisce contro Fabrizio Corona: "Falsità gravissime, ci tuteleremo in ogni sede"

La Pennicanza, Tony Pitony spiazza Fiorello: "Le foto dei piedi"

La Pennicanza, Tony Pitony spiazza Fiorello: "Le foto dei piedi"

Redazione
Ore 14, pusher aggrediscono inviati Rai: "Pestati e rapinati"

Ore 14, pusher aggrediscono inviati Rai: "Pestati e rapinati"

Redazione