Claudio Lippi disperato in ospedale: "Non so se ho un tumore ai polmoni"

"Ora è in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro. Lui dice che non sta morendo". Nell'ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha descritto le condizioni di salute di Claudio Lippi che è apparso in video per la prima volta da tanto tempo. L'ex conduttore Mediaset e Rai era disteso in quello che sembra a tutti gli effetti un letto di ospedale, con la cannula nasale per l'ossigeno. Immagini che destano preoccupazioni. Il presentatore, ormai arrivato alla soglia di 80 anni, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute.

Visibilmente dimagrito e provato, Claudio Lippi aveva rilasciato un'intervista a Fanpage in occasione dei suoi 80 anni. E in quel caso, per la prima volta, aveva parlato chiaramente delle sue condizioni di salute. Il conduttore aveva spiegato di aver avuto un infarto, la pleurite essudativa e il quadruplo bypass. E, cosa ancor più preoccupante, aveva raccontato di non essere più quello di prima ma di riuscire comunque a convivere con le tante difficoltà.