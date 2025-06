I Simpson, drammatico colpo di scena: è morta Marge

Colpo di scena clamoroso nell'ultima puntata della 36esima stagione dei Simpson. La celebre serie tv a cartoni americana è arrivata a un punto di svolta. Una delle protagoniste indiscusse della famiglia gialla più famosa del mondo muore. Si tratta di Marge Simpson, moglie di Homer e madre di Bart, Lisa e Maggie. La puntata in questione si intitola "Estranger Things" e ruota intorno al rapporto tra Bart e Lisa. E su come si sviluppa nel corso del tempo. 35 anni dopo, Lisa ha una carriera di successo. Bart, invece, lavora in una casa di riposo abusiva. La donna parla della sua "defunta madre".

Nel corso della puntata la Lisa del futuro scopre una lettera di Marge che "deve essere aperta dopo la mia morte". La missiva contiene una sorta di testamento emotivo. Una giovane Marge si rivolge alla telecamera e parla dello scenario "molto improbabile" che muoia prima di Homer. La madre chiede ai suoi figli di mantenere un rapporto stretto. Così Bart e Lisa, per onorare la sua memoria, si riuniscono per riportare a casa Homer.