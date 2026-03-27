Gianluca Grignani, "devo fermarmi": annullati tutti i concerti, ore d'ansia

Annullati i concerti. Gianluca Grignani ha annunciato uno stop. Nel mirino le esibizioni in programma il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata), il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma. Il cantante è stato costretto a rinunciare ai live per "problemi fisici non gravi", come annunciato da lui stesso. "Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme. Poi, l’entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo".
Motivo per cui "sono stato in studio per mesi per preparare i live e per finire l’album. Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi".
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Grignani si rivolge direttamente ai suoi fan: "Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso. Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!". Da oggi, venerdì 27 marzo, fino al 27 aprile sarà dunque possibile richiedere il rimborso dei biglietti presso il canale di vendita utilizzato in fase di acquisto.