Fedez non c'è, Francesca Michielin sbotta: "Ma che ca***"

L’Arena di Verona si illumina per Francesca Michielin, ma sul palco manca un protagonista annunciato: Fedez. Il rapper, atteso per celebrare insieme alla cantante il progetto musicale che li ha resi una delle coppie artistiche più amate, è stato costretto a dare forfait per motivi di salute. Un’assenza inaspettata, che però non ha smorzato l’entusiasmo del pubblico né l’energia della serata.

La stessa Michielin ha scoperto la notizia durante l’evento, quando sul maxi schermo è comparso un video del collega: "Anche lui stasera non viene, ma che ca***! Allora, facciamo così: mandiamo il nostro amore a Federico affinché guarisca presto. A questo punto, cacchio… vabbè, siamo qui per condividere insieme la sacra trilogia Fedez-Michielin senza Fedez. Voi sarete i miei Fedez, va bene? Siete pronti?", ha detto l’artista tra gli applausi dei fan, che le hanno risposto con un boato d’affetto.