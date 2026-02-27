Libero logo
venerdì 27 febbraio 2026
Sanremo 2026, Dargen e Pupo? "Chissà se si è accorto", scoppia la polemica

"Chissà se Pupo si è accorto che Dargen l'ha portato sul palco a parlare di guerre #Sanremo2026": l'esibizione di Dargen D'Amico con Pupo sulle note di Su di noi alla serata cover a Sanremo ha fatto parecchio discutere sui social. In molti non hanno apprezzato la scelta del cantante di cantare quel brano con dei riferimenti alle guerre in corso nel mondo con Pupo accanto, che in più occasioni si è esibito in Russia tra le polemiche. 

Nonostante questo, però, c'è anche chi ha apprezzato la performance. "Non avrei mai detto che una canzone di Pupo, un giorno, mi avrebbe fatto emozionare. #Sanremo2026", ha scritto un utente su X. "Li ho amati sinceramente", ha scritto un altro. E ancora: "Dargen una certezza". Secondo qualcun altro, inoltre, la scelta di D'Amico non sarebbe casuale, ma avrebbe un senso ben preciso e un motivo alla base: "Secondo me la genialità di Dargen sta proprio lì. Lo ha portato sul palco, a sentire quelle cose. Idolo!". 

tag
dargen d'amico
sanremo 2026
pupo

