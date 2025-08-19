Pippo Baudo, l'intervista inedita a Heather Parisi: "Tienila per un giorno lontano"

Heather Parisi pubblica un'intervista inedita di Pippo Baudo, il conduttore pilastro della tv italiana scomparso sabato 16 agosto a 89 anni. "Diciassette anni fa, nella quiete di casa, mi hai regalato un'intervista che custodisco nel cuore - ha scritto la showgirl sui suoi canali social e su YouTube, dove c'è l'intervista integrale -. 'Vorrei mi facessi un regalo', mi dicesti con quel sorriso coinvolgente. 'Quale?' chiesi curiosa. E tu, con la voce calda di chi sa parlare all'anima: 'Tienila per un giorno lontano lontano'". E così è stato.

Nell'intervista si parla di Sanremo, della tv in generale, delle preoccupazioni per il mondo, e anche della morte. "Sarò molto egoista, ma mi preoccupa l'idea di non esserci più, di sparire, di non lasciare un segno, di non diventare un fiore, una palma", dice Baudo nel video. Quando la Parisi gli chiese cosa gli piacerebbe essere nel caso in cui tornasse, lui risponde: "Una farfalla, quelle belle colorate".